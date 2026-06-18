Универсальный беспилотник: как «Ланцеты» выигрывают в битвах с дронами ВСУ

Наши дроны активно работают в небе над Луганской республикой. Под защитой «Ланцетов» помимо военнослужащих, еще и мирные жители. Универсальный беспилотник выигрывает не только в битве БПЛА — их используют для уничтожения наземных целей. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев все увидел.

Уже в самом начале съемки мы поняли: этот день спокойным не будет. Военные стреляют по украинскому дрону «Хорнет», который нарезает круги вдоль дороги.

Это не просто FPV-дрон, это беспилотник ударного типа в виде самолета.

Он проходит на большой высоте, затем возвращается. А следом за ним прилетает другой, совсем небольшой дрон, который барражирует почти у земли.

Теперь идет FPV. Ни секунды покоя. Нам сказали рассредотачиваться и прятаться вот в этих кустах. Они, кстати, очень колючие.

Вражеские беспилотники сбивают, но осадочек, что называется, остается.

Двигаемся вперед, встречаемся с воинами беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки «Юг». Они рассказывают: ВСУ сегодня очень активны в небе. А целью может стать каждый — не только военный.

«Они бьют всех абсолютно — и гражданских, и детей на велосипедах. Дети на велосипедах катались, по ним вражеская FPV-шка ударила», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Фартовый».

Впрочем, у нашей армии есть способ наказать противника за такие поступки. На наших глазах разворачивают дрон «Ланцет» — прямой конкурент «Хорнета».

«Вот так сейчас и воюют. У них „Хорнет“, у нас „Ланцет“. Прямое столкновение технологий в воздухе», — комментирует корреспондент.

Чуть позже мы получаем картинку с камер, которые контролируют попадания «Ланцета». Этим беспилотником бьют по переправам и укрытиям, по танкам и бронемашинам. Он довольно универсален. Не дремлет и ПВО. Чтобы по расчету «Ланцета» не ударили в ответ, все подлетающие к пусковой площадке вражеские беспилотники берут, что называется, «на карандаш».

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожено восемь барражирующих боеприпасов, 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексакоптер», — сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Эта сводка — за совсем непродолжительный промежуток времени. Назад возвращаемся уже чуть спокойнее. Стрельба закончилась. Хотя гражданские автомобили выжидают полную тишину, стоя вдоль трассы.

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