Партнерство на равных условиях: как Россия сотрудничает со странами АСЕАН

В Казань в эти минуты съезжаются представители самых быстрорастущих экономик мира. Речь о странах Юго-Восточной Азии, которые входят в ассоциацию АСЕАН. Это 11 государств. У России с ними давние дружеские и партнерские отношения. И заявления, которые уже прозвучали, это доказывают. Они касаются развития сотрудничества в области продовольствия, энергетики, в том числе атомной.

Премьер Таиланда и вовсе подчеркнул, что его страна готова стать воротами для нашего бизнеса в регионе. Центральное событие форума — сегодняшнее пленарное заседание. Его откроет президент России Владимир Путин. За тем, как проходит саммит «Россия — АСЕАН» в столице Татарстана, следит корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Один из Сингапура, второй — из Малайзии. Где бы им еще увидеться, как ни в Казани! Именно такая теплая атмосфера — лучшая почва для экономического сотрудничества. И у малайзийского министра по инвестициям уже готовы саженцы.

«Возможностей очень много: энергетика, технологии, продовольствие, пищевая индустрия. Есть множество направлений для сотрудничества», — рассказал министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Джохари Бин Абдул Гани.

В глазах пестрит от ярких значков на лацканах. Это представители деловых кругов всех стран АСЕАН. Главное бизнес-мероприятие этих дней — деловой форум Россия — АСЕАН. Впрочем, и оно политическое. Среди глав делегаций сплошь руководители министерств.

Это потому, что стратегическое партнерство — дело государственной важности. Особенно с теми странами, у которых с нами давние и прочные культурные связи.

Яркая красная папка. На ней — серп и молот. Внутри — документы вьетнамской делегации. Глава МИД страны, как и многие его соотечественники, учил в старших классах русский.

В эксклюзивном интервью «Известиям» он отмечает: взаимовыгодное партнерство представлено на всех уровнях — от малого бизнеса до парламентов и высшего руководства страны.

«Россия обладает огромным потенциалом. Вьетнам сейчас находится в периоде преобразований и стремится обеспечить высокие темпы роста. Мы можем значительно расширить сотрудничество в экономике, а также в области науки и технологий», — заявил министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг.

Для всех стран АСЕАН, а всего их 11, Россия — один из ключевых партнеров. За десять лет совокупный товарооборот вырос почти на 60% и составил порядка 22 миллиардов долларов. Россия в последние месяцы нарастила поставки нефти и минерального сырья на 40%, но структура товарооборота гораздо шире.

«Россия также экспортирует сельхозпродукцию, пшеницу, кукурузу, растительное масло. Поставки мясной продукции за десять лет выросли в 50 раз. Экспорт удобрений вырос более чем на треть», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

А премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркивает: сотрудничество с Россией — это независимый, обусловленный чисто экономически выбор каждой из стран объединения.

«Все стремятся к кооперации. И я повторяю: наша позиция независима, и мы работаем со всеми, если это полезно для нашего народа!» — заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Оттого ли в Россию он летел вот под эту песню? По крайней мере, фото из самолета выложил с этим саундтреком. А потом попробовал чак-чак. Как и его вьетнамский и тайский коллеги. Что это за угощение, пришлось довольно подробно объяснять.

В основной же политический день центром притяжения станет та же локация, что два года назад приняла саммит БРИКС. Готова к встрече гостей и главная площадка — «Казань Экспо». Именно здесь пройдет пленарное заседание саммита. А эти холлы заполнит гомон диалогов на самых экзотических языках.

Еще одна важная точка на карте Казани в эти дни — ЦУМ. Но здесь это не магазин, а центр уникального мастерства. На площади более четырех тысяч квадратных метров — достижения от более чем 100 компаний. На уличной экспозиции — техника: вертолеты и машины: легковые, грузовые, сельскохозяйственные. А внутри — IT, промышленность, спорт, туризм, культура, наука. Еще до начала саммита выставку посетили гости из Индии, Таиланда, Вьетнама. Ждут и остальных.

«Насыщенная деловая повестка, возможность установления контактов дает прямые возможности для продвижения своей продукции и услуг. И в эти дни это дает возможность нашей стране показать, насколько мы востребованы на международной арене», — сказал первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Инсаф Галиев.

Этот саммит — первый очный за восемь лет. В 2016-м встречались в Сочи, в 2018-м — в Сингапуре, а в ковидном 2021-м общались по ВКС. И вот — Казань. С опытом проведения саммита БРИКС, а до этого «Игр будущего» и Универсиады сложно было найти более подходящее место. Да и где встречаться России и Востоку, как не в городе уникального симбиоза культур, где православные храмы стоят с мечетями стена к стене.

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