С любовью к русскому языку: в Петербурге вспоминают лингвиста Людмилу Вербицкую

Эфирная новость 25 0

Отечественный филолог с мировым именем стала одним из символов российской науки, культуры и образования. В честь ее 90-летия прозвучал полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге вспоминают лингвиста Людмилу Вербицкую

В Петербурге сегодня вспоминают Людмилу Вербицкую. Выдающийся отечественный лингвист с мировым именем — она стала одним из символов нашей науки, культуры и образования.

Ее жизнь неразрывно связана с Санкт-Петербургским государственным университетом, где она прошла путь от лаборанта до ректора. В трудное время ей удалось сохранить коллектив и даже дать жизнь новым направлениям. По ее инициативе в университете были открыты факультеты международных отношений и медицинское направление.

Ее научная и общественная деятельность были направлены на сохранение и развитие русского языка и повышение культуры речи. Именно по ее инициативе реализован проект «Давайте говорить как петербуржцы», ставший очень популярным.

Сегодня, в день ее девяностолетия, в честь Вербицкой звучит полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости. Кроме того, на здании филологического факультета университета открыли мемориальную доску. А бульвар на Петроградской стороне получил имя Людмилы Вербицкой.

Помимо этого, в России учредят Международную премию в честь ученой. Ею будут отмечать выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
«База пришельцев на Луне»: что нашли в рассекреченных файлах США
19:44
Квартира без риска: чем россияне заменяют дарение и завещание
19:36
«Хочу пожелать всем нам успехов»: Путин поприветствовал участников саммита Россия — АСЕАН
19:33
ВСУ нанесли удары по жилому массиву Энергодара
19:30
Сначала берегли прическу, потом сон: как менялась роль подушки
19:22
Лихачев сообщил о планах по возвращению специалистов РФ на АЭС «Бушер»

Сейчас читают

Под прикрытием Белого орла: поляки дезертируют с поля битвы с Россией
Как понять, что клубника сладкая и без пестицидов: советы биолога
Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристы найдены
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео