СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 57 0

В Минздраве России сообщили, что госпитализированы семь человек. Состояние одного несовершеннолетнего оценивается как тяжелое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возбуждено уголовное дело из-за атаки ВСУ на пассажирский автобус с детьми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус с детьми из Гомеля в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, в момент атаки в автобусе находились 44 пассажира, среди них 28 детей. После удара беспилотника пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их оперативно госпитализировали. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду.

Уточняется, что в транспортном средстве находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик.

В Минздраве России сообщили, что госпитализированы семь человек. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к атаке. Действия ВСУ квалифицированы по статье о террористическом акте.

ВСУ участили атаки на гражданские объекты и мирные территории. Ранее украинский беспилотник нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — одному из главных символов города-героя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:54
Патрушев заявил о положительной динамике в борьбе с природными пожарами
13:45
Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом
13:38
Спасло чудо: в Ростове врачи извлекли 14-сантиметровую ветку из шеи девочки
13:28
Путин прилетел в Казань на саммит Россия–АСЕАН
13:10
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
12:52
Во Владивостоке мужчина избил 14-летнего подростка в лифте

Сейчас читают

Под прикрытием Белого орла: поляки дезертируют с поля битвы с Россией
Как понять, что клубника сладкая и без пестицидов: советы биолога
Не только будильник: лучшие способы проснуться бодрым и без стресса
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео