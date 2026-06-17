Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Киевский режим целенаправленно атакует мирных жителей, особенно детей.

Захарова об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Захарова: киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей

Киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав атаку ВСУ на пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в беседе с «Известиями».

«Очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей», — заявила она.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По данным ведомства, в автобусе находились 44 пассажира, среди которых было 28 детей.

В результате атаки погибла сопровождавшая детскую команду женщина. Пострадали семь человек. Их оперативно госпитализировали экстренные службы. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое.

Ранее Захарова также комментировала удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855». Она назвала произошедшее варварским актом против гражданского объекта и заявила, что Запад руками киевского режима пытается уничтожать свидетельства своих преступлений и поражений.

Представитель МИД напомнила, что панорама Франца Рубо посвящена штурму Малахова кургана в годы Крымской войны и является всемирно известным произведением искусства. По словам Захаровой, виновным в атаке на музейный объект придется нести ответственность.

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