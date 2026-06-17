Бизнесмена Илью Трабера задержали в Санкт-Петербурге

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

По данным СМИ, задержание может быть связано с делом об убийстве бизнесмена и депутата Александра Петрова.

Задержание Ильи Трабера по убийству депутата: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Предпринимателя Илью Трабера, одного из самых известных представителей бизнеса 1990-х, задержали в Санкт-Петербурге. Предварительная причина связана с возможной организацией им убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова. Об этом сообщил портал «78.ru».

Предположительно, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко. С предпринимателем работают сотрудники Центрального аппарата ФСБ России.

Одним из возможных мотивов заказного убийства могли стать показания Петрова на Трабера во время допроса по делу бывшего председателя комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район» Александра Болучевского. Последнего приговорили к восьми годам колонии строгого режима в 2022 году. Суд признал его виновным в мошенничестве, намерении на дачу взятки и подлоге.

Также в числе возможных причин расправы рассматривается конфликт из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Кроме того, у следствия могли появиться сведения о том, что Петров собирался уехать в Испанию.

Александра Петрова убили в октябре 2020 года в его доме под Выборгом. В него выстрелили из снайперской винтовки. Известно, что незадолго до смерти предприниматель пытался продать бизнес и покинуть Россию.

Илья Трабер — одна из самых заметных и при этом закрытых фигур петербургского бизнеса. В разные годы его имя связывали с Петербургской топливной компанией, Петербургским нефтяным терминалом и активами Большого порта Санкт-Петербурга.

За Трабером в 1990-е закрепилось прозвище «Антиквар». Он начинал с торговли антиквариатом, а позднее стал одним из влиятельных игроков на рынке портовой инфраструктуры Северо-Запада.

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