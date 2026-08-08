«В шоке»: Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 2 516 0

Он попросил подписчиков помочь ему.

Как жених Лерчек отреагировал на новости о ее смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек

Возлюбленный блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Луис Сквиччиарини отреагировал на фейковые новости о смерти возлюбленной. Соответствующий пост аргентинский хореограф разместил у себя на странице в запрещенной в РФ социальной сети.

«Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — написал Луис Сквиччиарини.

Вдобавок жених Лерчек обратился к подписчикам с просьбой. Он призвал всех неравнодушных к их ситуации людей пожаловаться на аккаунты, которые распространяют подобные новости.

Прежде в сети появились сообщения о том, что Чекалина якобы не справилась с болезнью и дети теперь остались без матери. Для убедительности к этим постам были прикреплены две фотографии интернет-знаменитости, где она лежит на больничной койке.

В начале 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини. После чего у нее обнаружили рак желудка четвертой степени. Звезда соцсетей уже прошла курс химиотерапии. За ее состоянием продолжают наблюдать медики московской клиники. Сама Лерчек в одном из интервью признавалась, что не знает сколько ей осталось жить. Этого не могут сказать даже опытные врачи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек, которую признали виновной по делу о выводе средств в ОАЭ, была вынуждена изменить план лечения. Блогер пропустила прием у онколога из-за суда.

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