«В шоке»: Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек

Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек

Возлюбленный блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Луис Сквиччиарини отреагировал на фейковые новости о смерти возлюбленной. Соответствующий пост аргентинский хореограф разместил у себя на странице в запрещенной в РФ социальной сети.

«Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — написал Луис Сквиччиарини.

Вдобавок жених Лерчек обратился к подписчикам с просьбой. Он призвал всех неравнодушных к их ситуации людей пожаловаться на аккаунты, которые распространяют подобные новости.

Прежде в сети появились сообщения о том, что Чекалина якобы не справилась с болезнью и дети теперь остались без матери. Для убедительности к этим постам были прикреплены две фотографии интернет-знаменитости, где она лежит на больничной койке.

В начале 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини. После чего у нее обнаружили рак желудка четвертой степени. Звезда соцсетей уже прошла курс химиотерапии. За ее состоянием продолжают наблюдать медики московской клиники. Сама Лерчек в одном из интервью признавалась, что не знает сколько ей осталось жить. Этого не могут сказать даже опытные врачи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек, которую признали виновной по делу о выводе средств в ОАЭ, была вынуждена изменить план лечения. Блогер пропустила прием у онколога из-за суда.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.