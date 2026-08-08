Верховный суд разъяснил правила использования магнитных рамок для госномеров

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 103 0

Сам способ фиксации таблички еще не означает, что автомобилист нарушает закон.

Считаются ли магнитные рамки для госномеров нарушением ПДД

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Верховный суд: за магнитные рамки для госномеров нельзя лишать прав

Использование магнитных рамок для крепления государственных регистрационных знаков само по себе не является нарушением, если устройство не скрывает номер и не мешает его идентификации. Такой вывод следует из ответа Верховного суда РФ депутату Госдумы Ярославу Нилову, которое он показал в своем Telegram-канале.

В документе отмечается, что при рассмотрении таких дел нужно выяснять, позволяет ли конкретное устройство скрыть или изменить номер либо помешать его идентификации. При этом сама конструкция рамки или способ крепления номера не являются основанием для наказания.

«При этом какая-либо конкретная конструкция либо способ крепления государственного регистрационного знака сами по себе не относятся к таким устройствам», — говорится в ответе Верховного суда.

При этом юристы и эксперты отмечают, что разъяснение не означает полного разрешения на использование любых нестандартных креплений. Адвокат Сергей Радько в беседе с «Известиями» заявил, что ответ суда не является судебным решением и не имеет обязательной юридической силы. По его словам, ответственность должна наступать в тех случаях, когда устройство действительно позволяет скрыть номер или изменить его видимость.

В прошлом году Верховный суд рассматривал дело автомобилиста, который использовал рамку-«перевертыш». В том случае суд оставил в силе решение о лишении прав, поскольку устройство позволяло скрывать государственный номер, даже если механизм не был активирован.

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