Экс-возлюбленный Дианы Шурыгиной рассказал, как поддерживает блогера в СИЗО

Бывший возлюбленный блогера Дианы Шурыгиной Святослав Гусев заявил, что продолжает поддерживать ее после заключения в СИЗО. Об этом он рассказал Super.

По словам Гусева, сейчас Диана получает только передачи от него, а посылки от подруг и родственников, как утверждает мужчина, не проходят. Больше всего бывший молодой человек переживает из-за возможных показаний людей, которые также проходят по делу. Он допустил, что это может повлиять на квалификацию действий Шурыгиной.

«Единственное, за что я переживаю, — если на Диану будут давать показания ее подруги. Я имею в виду Настю и какого-то парня, которых тоже задержали по этой статье. Если они скажут, что Диана позвала нас сняться у нее, то тогда Диану могут сделать организатором группы», — отметил Гусев.

Он добавил, что у Шурыгиной есть адвокат, однако сам факт нахождения в СИЗО считает серьезным обстоятельством. По словам Гусева, он опасается, что из-за отношения общества к Диане ей могут назначить более строгое наказание.

Гусев также рассказал, что ранее предлагал сестре Шурыгиной и ее подруге оплатить услуги адвоката, но ему сообщили, что в этом нет необходимости. По его словам, Диана имеет собственные накопления, поскольку зарабатывала «хорошие деньги».

В мае 2026 года против Дианы Шурыгиной возбудили уголовное дело по подозрению в распространении порнографии. По версии следствия, блогер размещала в личном канале материалы интимного характера.

Изначально Шурыгина находилась под домашним арестом, однако позже суд изменил меру пресечения и отправил ее в СИЗО из-за нарушения условий — использования мобильного телефона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.