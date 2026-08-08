В Госдуме предложили Польше вернуть Германии земли, освобожденные Красной армией

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 368 0

Так депутат Андрей Колесник отреагировал на русофобские высказывания Кароля Навроцкого.

В Госдуме предложили Польше вернуть земли Германии

Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

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Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник предложил Польше вернуть Германии территории от Штеттина до Данцига, которые в годы Великой Отечественной войны были освобождены Красной армией. Так чиновник прокомментировал слова президента европейской страны Кароля Навроцкого о том, что Варшава всегда будет помогать Киеву «бить москалей».

В беседе с изданием NEWS.ru российский чиновник подчеркнул, что риторика действующего президента Польши идет вразрез с исторической памятью о потерях СССР. Он напомнил: при освобождении Варшавы погибло около 600 тысяч советских солдат.

При этом депутат не сомневается в том, что в Польше есть приличные люди, но они, к сожалению, редко занимают руководящие посты. Андрей Колесник вспомнил время, когда Навроцкий только пришел к власти. Тогда, по его словам, он казался разумным, но сейчас очевидно: он «просто дурак».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже отреагировала на заявление Навроцкого в адрес России. Как заметила дипломат, президент Польши часто использует в своих речах язык ненависти. Однако, утопая в русофобии, ему не стоит забывать о том, что у РФ и Польши есть общая граница.

В свою очередь политолог Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru предположил, что резкие высказывания Навроцкого в адрес россиян стоит рассматривать с нескольких сторон. Первая — искреннее желание нанести РФ урон, используя Украину. А вторая — попытка угодить Западу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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