Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристы найдены

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Спасатели начали поиски после тревожного сигнала с GPS-трекера.

Что случилось с пропавшей в Карачаево-Черкесии семьей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Поиск незарегистрированной туристической группы в районе пещеры Джанту в Карачаево-Черкесии завершен. Семью из трех человек, среди которых один ребенок, нашли живыми. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Ранее стало известно, что спасатели начали поиски после тревожного сигнала с GPS-трекера. Он сработал на высоте около 2880 метров. На месте специалисты обнаружили палатку, однако самих туристов рядом не было.

Поисковая операция началась в ночь на 17 июня. Работу спасателей осложняли горные условия, а также отсутствие сотовой и спутниковой связи в районе пещеры. Из-за этого связаться с туристами оперативно не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать, чтобы не пропасть в горах и тайге. С конца сентября 2025 года продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых. Сейчас шанс найти их живыми крайне мал. К сожалению, их история — далеко не первый случай пропажи в труднопроходимой местности. Поэтому необходимо знать, как вести себя в такой ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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