ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области: что известно

В результате атаки ВСУ на автобус Брянской области ранения получили семь человек

В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Гомеля. Ребята направлялись на отдых в Геленджик вместе с сопровождающими.

Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, удар был нанесен БПЛА самолетного типа. В результате атаки погибла сопровождавшая команду женщина. Еще несколько пассажиров получили ранения. По его словам, пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Остальных пассажиров планируют вернуть домой.

Среди раненых — дети

По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пострадавшие несовершеннолетние получили осколочные ранения. Детей направили в Брянскую областную детскую больницу.

«У них осколочные ранения. На месте работают медики и психологи. Информация по пострадавшим уточняется», — написала Львова-Белова.

Детский омбудсмен также подтвердила гибель женщины, сопровождавшей команду, и выразила соболезнования ее близким. По ее словам, ситуация находится на особом контроле, а взаимодействие ведется как с российскими, так и с белорусскими ведомствами.

В Минздраве РФ сообщили о семи раненых. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое.

Возбуждено дело о теракте

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По информации ведомства, в момент удара в автобусе находились 44 человека, включая 28 детей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке.

Реакция российских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее очередным террористическим актом.

«Очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей», — заявила она.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также резко осудила атаку, подчеркнув, что удар по гражданскому транспорту с детьми противоречит нормам международного гуманитарного права.

«С точки зрения международного гуманитарного права, это военное преступление, когда страдают беззащитные, когда страдают дети», — отметила Лантратова.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в свою очередь, заявил, что удар по автобусу был спланированной акцией.

Белоруссия требует объяснений

На происшествие отреагировали и в Белоруссии. В МИД республики сообщили, что изучают обстоятельства инцидента, а позже потребовали от Киева официальных разъяснений.

«Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», — заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее актом терроризма против мирного населения и подчеркнули необходимость исключать поездки граждан, особенно детей, в районы, расположенные рядом с зонами вооруженных конфликтов.

Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотника.

Помощь пострадавшим семьям

Поддержку пострадавшим предложил футбольный клуб «Динамо-Брянск». В клубе заявили о готовности разместить родственников раненых на своей учебно-тренировочной базе на время лечения и восстановления детей.

«Футбольный клуб „Динамо-Брянск“ готов предоставить гостиницу на учебно-тренировочной базе для проживания семей пострадавших на период лечения и восстановления», — говорится в заявлении клуба.

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