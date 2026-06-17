«Фактор М»: выявлена связь между понятием маскулинности и склонностью к насилию

Daily Mail: выявлена связь между понятием маскулинности и склонностью к насилию

Каждый пятый мужчина в мире может быть подвержен влиянию так называемого «М-фактора», характеризующегося враждебным отношением к женщинам. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи из Цюрихского университета ввели данный термин для описания набора установок, при которых традиционная мужественность воспринимается как нечто, находящееся под постоянной угрозой.

Согласно выводам ученых, этот синдром тесно связан с убеждениями о мужском превосходстве и активным противодействием гендерному равенству.

Ведущий автор работы доктор Денис Рибо пояснил, что все эти взгляды имеют под собой единую психологическую базу. Масштабный опрос, в котором приняли участие более шести тысяч человек в возрасте от 18 до 64 лет, показал пугающую статистику: высокие баллы по шкале «М-фактора» набрали 20% мужчин и 7% женщин.

Особенно остро проблема стоит в молодежной среде, где признаки синдрома обнаруживаются почти у каждого третьего представителя сильного пола в категории от 18 до 24 лет. Эксперты отмечают, что на уровень предрасположенности влияют социальные факторы.

Чаще всего синдром встречается у людей с невысоким уровнем образования, низким профессиональным статусом и скромными доходами. Напротив, наличие хороших жизненных перспектив и качественного обучения заметно снижает риск формирования подобных агрессивных установок.

Исследование также выявило прямую зависимость между «М-фактором» и домашним насилием. Люди с высокими показателями чаще становятся как агрессорами, так и жертвами в отношениях. Доктор Рибо подчеркнул, что те, кто считает контроль и презрение к партнеру нормой, неизбежно попадают в деструктивную динамику.

Кроме того, носители данного синдрома чаще идентифицируют себя как инцелы (люди, которые не могут найти себе партнера, несмотря на сильное желание. — Прим. ред.), потребляют жесткий порнографический контент и пользуются услугами секс-работниц. В связи с этим ученые призывают пересмотреть подходы к воспитанию в школах, продвигая идею о том, что существует множество здоровых способов быть мужчиной, не прибегая к господству и насилию.

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