Суд огласит приговор блогеру Митрошиной 18 июня

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 56 0

В марте 2026 года девушка частично признала вину по делу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тверской суд Москвы 18 июня огласит приговор блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в легализации денежных средств на сумму 127 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В марте 2026 года Митрошина частично признала вину по делу. Она заявила, что не оспаривает выводы налоговых органов о дроблении бизнеса. По версии следствия, при наличии задолженности перед налоговой в 2021 году она приобрела квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы.

Блогера задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Ей предъявили обвинение в отмывании денежных средств. До этого, начиная с марта 2022 года, Митрошина проживала в ОАЭ и впервые за три года вернулась в Россию.

Уголовное дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере было завершено Следственным комитетом и передано в суд. В декабре прошлого года суд продлил блогеру срок домашнего ареста на шесть месяцев — до 1 мая 2026 года.

Ранее сторона обвинения попросила назначить Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании блогера.

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