Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров на саммите Россия — АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Казани с дипломатического общения с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Саммит Россия — АСЕАН стартовал в Казани и продлится с 17 по 19 июня. В этом году он приурочен к 35-летию отношений между Россией и объединением. Для Маркоса-младшего поездка на мероприятие в Россию стала первой в статусе филиппинского лидера.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Маркос-младший откроют заседание саммита утром в четверг, 18 июня. По итогам встречи лидеры двух стран также планируют сделать заявление для представителей СМИ.

Филиппины — один из важных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Манила отмечают 50-летие со дня установления дипломатических отношений в текущем году. В материалах Кремля к переговорам отмечали, что страны активно развивают торгово-экономическое сотрудничество.

Одним из направлений партнерского взаимодействия между государствами может стать энергетика. В связи с ростом цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и объявления на Филиппинах чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, республика обратилась к России по вопросу закупки нефти.

Кроме того, у обеих стран наблюдаются перспективы для расширения сотрудничества в экспорте сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

К тому же между странами упрощенные условия для поездок. Так, жители России могут находиться на Филиппинах без визы до 30 дней, а граждане Филиппин, приезжающие в Россию, могут оформить электронную визу со сроком пребывания до 30 дней.

Всего на полях саммита Россия — АСЕАН Путин проведет десять двусторонних встреч. Помимо Маркоса-младшего, в числе собеседников российского лидера заявлены султан Брунея-Даруссалама Хассанал Болкиах, премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Также в Казани Путин побеседует с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В Кремле сообщали, что Анкара обратилась к Москве с просьбой организовать такую встречу, и российская сторона ее удовлетворила.

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