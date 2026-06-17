Глава МИД Турции передал «большой и горячий привет» Путину от Эрдогана

Глава МИД Турции передал привет Путину от Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать привет президенту России Владимиру Путину. Об этом в ходе переговоров с российским лидером сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) передает вам большой и горячий привет», — сказал дипломат.

Фидан также выразил признательность российскому лидеру за возможность провести личную встречу, несмотря на его напряженный рабочий график.

Глава МИД Турции отметил, что международная обстановка остается крайне насыщенной событиями и вызовами. По его словам, накопленный опыт Владимира Путина имеет особое значение для обсуждения и поиска решений по ключевым вопросам мировой политики.

Встреча российского лидера с главой МИД Турции прошла на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани 17–19 июня. В Кремле ранее отмечали, что инициатива проведения переговоров исходила от турецкой стороны и была поддержана российской. С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

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