Глава МИД Турции передал «большой и горячий привет» Путину от Эрдогана

Хакан Фидан также выразил признательность российскому лидеру за возможность провести личную встречу, несмотря на его напряженный рабочий график.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Глава МИД Турции передал привет Путину от Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать привет президенту России Владимиру Путину. Об этом в ходе переговоров с российским лидером сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) передает вам большой и горячий привет», — сказал дипломат.
Фидан также выразил признательность российскому лидеру за возможность провести личную встречу, несмотря на его напряженный рабочий график.
Глава МИД Турции отметил, что международная обстановка остается крайне насыщенной событиями и вызовами. По его словам, накопленный опыт Владимира Путина имеет особое значение для обсуждения и поиска решений по ключевым вопросам мировой политики.
Встреча российского лидера с главой МИД Турции прошла на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани 17–19 июня. В Кремле ранее отмечали, что инициатива проведения переговоров исходила от турецкой стороны и была поддержана российской. С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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