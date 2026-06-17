Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

В политических кругах страны обсуждают новый формат взаимодействия.

Карапетян объявил об объединении оппозиционных сил в Армении

Фото: AP/ТАСС

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Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выступил за объединение оппозиционных сил после поражения на парламентских выборах в Армении. По его мнению, отсутствие единства стало одной из ключевых причин поражения. Слова Карапетяна приводит агентство News.am.

Политик признал, что на этапе подготовки к выборам оппозиционные движения не смогли выработать общую позицию и договориться о совместных действиях. 

«Поскольку мы допустили эту ошибку перед выборами, многие оппозиционные силы... переоценили свои силы. Мы не смогли прийти к соглашению со многими оппозиционными силами, поэтому это объединение очень важно для нашей страны и народа», — сказал Карапетян.

По его инициативе в стране может появиться поствыборная оппозиционная коалиция. Карапетян считает, что различные политические силы должны поддерживать постоянный диалог и в открытом формате обсуждать наиболее острые проблемы, волнующие жителей Армении.

По результатам выборов, прошедших 7 июня, в парламент Армении прошли три силы — правящая партия «Гражданский договор», набравшая большинство голосов, а также «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном и блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

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