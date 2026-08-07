«Хочу вернуть то, что у меня украли»: Митрошина об иске к бывшим адвокатам

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 120 0

Между блогером и юристами была договоренность, согласно которой ее деньги должны были временно находиться на их счетах, а затем быть возвращены.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Митрошина заявила о желании вернуть переданные экс-адвокатам деньги

Блогер Александра Митрошина заявила, что хочет вернуть деньги, которые передала своим бывшим адвокатам для временного хранения и защиты от возможной блокировки. Об этом блогер рассказала 5-tv.ru после судебного заседания по делу ее экс-представителей.

По словам Митрошиной, Ольга Гольцева и Алиса Волхова ранее обещали помочь ей с удалением данных из якобы существующих «черных списков» администрации президента и Интерпола. Однако, очевидно, договоренности выполнены не были.

«Когда я поняла, что они меня обманывали, естественно, я поставила под сомнение в принципе существование каких-то „черных списков“. Я сделала вывод, что они мне просто дурили голову этими вопросами», — заявила Митрошина.

Она рассказала, что бывшие адвокаты якобы убеждали ее не возвращаться в Россию, поскольку ее могли арестовать. При этом после приезда в страну, по словам блогера, никаких проблем у нее не возникло.

Митрошина также утверждает, что между ней и юристами была договоренность: денежные средства должны были находиться на их счетах временно, а затем быть возвращены. Часть этих денег, как она пояснила, планировалось использовать для оплаты штрафов.

«И получается, что мне уже надо их платить, эти деньги они мне не возвращают, и пришлось там, конечно, очень сильно напрячься и выкручиваться», — отметила Александра.

Блогер подчеркнула, что не добивается для своих бывших представителей реального наказания, а хочет восстановить свои права и получить обратно средства.

Нынешний адвокат блогера Михаил Мушаилов заявил, что основной задачей защиты является получение судебного решения о возврате денег.

«Основная цель — это получить законное решение о том, что они эти деньги должны», — отметил Мушаилов.

Ранее Митрошина в беседе с 5-tv.ru заявила, что одна из ее бывших адвокатов Ольга Гольцева призналась в суде, что потратила полученные от блогера деньги на личные нужды. Вторая защитница Алиса Волхова, по словам Митрошиной, не смогла четко объяснить судьбу средств.

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