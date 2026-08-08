РФ и Пакистан планируют запустить грузовой ж/д маршрут

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 61 0

Прорабатывается возможность подключения к проекту белорусской стороны.

Железнодорожный маршрут между РФ и Пакистаном — новости

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Посол РФ рассказал о работе с Пакистаном над запуском грузового ж/д маршрута

Россия и Пакистан ведут работу над проектом по организации первого прямого грузового железнодорожного маршрута между странами по направлениям Москва — Фейсалабад и Москва — Карачи, в обе стороны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в Пакистане Альберта Хорева.

«Ведем с пакистанскими партнерами работу над проектом организации первого грузового железнодорожного маршрута между нашими странами по маршрутам Москва — Фейсалабад и Москва — Карачи в обоих направлениях. Прорабатывается возможность подключения к проекту белорусской стороны», — заявил он.

По словам посла, в связи с обострением геополитической напряженности в регионе в 2025 — начале 2026 года реализация проекта неоднократно откладывалась.

«В настоящее время стороны находятся на стадии завершения работы над контрактом по оказанию услуг и подбором заинтересованных в перевозке товаров компаний из стран на предполагаемом маршруте следования поезда», — отметил Хорев.

Накануне посол Пакистана в РФ Файсал Ниаз Тирмизи сообщил, что Исламабад, Москва и Минск прорабатывают запуск тестового грузового железнодорожного маршрута.

Ранее МИД России уличил Армению в попытке шантажа из-за железной дороги. В ведомстве прокомментировали заявление Еревана о возможном обращении в международный арбитраж из-за дочерней структуры РЖД. Как заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, РФ считает, что Армения пытается оказывать давление на Москву и повышать ставки в двусторонних отношениях.

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