Появились кадры экстренной посадки пассажирского самолета в Сочи

Эксклюзивные кадры экстренной посадки пассажирского самолета в Сочи публикует 5-tv.ru.

Около 23:20 по московскому времени в пресс-службе Росавиации сообщили, что подавший аварийный сигнал над Черным морем экипаж Boeing 737-800 авиакомпании SmartAvia, следовавший по маршруту Сочи — Архангельск, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Решение вернуться в Сочи принял экипаж, предварительно, из-за технической неисправности на борту.

Как видно на кадрах, посадка прошла благополучно. Инцидент находится на контроле Министерства транспорта России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. При крушении погиб заслуженный летчик-испытатель 70-летний Петр Тутакин и владелец воздушного судна Алексей Н.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей.

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