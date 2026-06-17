Появились кадры экстренной посадки пассажирского самолета в Сочи
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartaviа следовал в Архангельск.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Эксклюзивные кадры экстренной посадки пассажирского самолета в Сочи публикует 5-tv.ru.
Около 23:20 по московскому времени в пресс-службе Росавиации сообщили, что подавший аварийный сигнал над Черным морем экипаж Boeing 737-800 авиакомпании SmartAvia, следовавший по маршруту Сочи — Архангельск, благополучно приземлился в аэропорту вылета.
Решение вернуться в Сочи принял экипаж, предварительно, из-за технической неисправности на борту.
Как видно на кадрах, посадка прошла благополучно. Инцидент находится на контроле Министерства транспорта России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. При крушении погиб заслуженный летчик-испытатель 70-летний Петр Тутакин и владелец воздушного судна Алексей Н.
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