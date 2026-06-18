Призрак Меркуцио: артисты балета рассказали о появлении кота на представлении в Турции

Солист балета Дорофеев: кот на сцене рядом с Ромео напомнил призрака Меркуцио

В социальных сетях завирусился ролик: балетное представление «Ромео и Джульетта» в Турции пошло не по плану из-за одного очень активного участника представления — коте. Артисты Имперского русского балета под руководством художественного руководителя Гедиминаса Таранда, которые и были в этот момент на сцене, эксклюзивно для 5-tv.ru поделились своими впечатлениями о неожиданной встрече с хвостатым.

Как кот заставил зал смеяться

Инцидент произошел во время выступления Имперского русского балета в городе Измир.

В самый драматичный момент, когда Джульетта склонилась над умершим Ромео, чтобы попрощаться со своим возлюбленным, внезапно на сцену выбежал рыжий кот и начал играться с волосами юноши.

На кадрах видно, как животное сначала спокойно устроилось рядом с лежащим без движения артистом. Спустя несколько секунд кот начал обнюхивать голову Ромео, затем цеплял лапами его волосы, игриво их покусывая, словно пытаясь проверить, все ли с ним в порядке.

В это время артистка старалась не подавать виду, что в их отношениях с Ромео появился третий лишний. Балерина продолжала исполнять свою партию.

Обнюхав руки молодого человека, котик с деловым видом прыгнул на стоящий рядом стул и продолжил наблюдать за происходящим на сцене уже свысока.

Другие артисты и сотрудники пытались через типичное «кис-кис-кис» выманить нежданного гостя со сцены, но он даже ухом не повел.

Турецкий кот одним своим появлением разрушил всю драматичность момента, зал смеялся и громко аплодировал, несмотря на то, что в этот самый момент на сцене разворачивались трагические события по Шекспиру.

Кусачий призрак Меркуцио

Как отметила прима-балерина Лариса Корсакова, исполнившая роль Джульетты, Васеньку (так артисты позже назвали кота. — Прим. ред.) она увидела во втором акте в последней сцене. По ее словам, в тот момент она испытала дикую обиду, поскольку появление кота разрушило связь со зрителем и испортило ключевую сцену смерти ее героини, которую артистка хотела доиграть полноценно.

«Единственное, что меня смущало, это, естественно, смех в зале, аплодисменты, потому что я понимала, что связь со зрителем, эта нить, она потеряна. Вернуть ее за столь короткое время, потому что уже там оставались несколько минут до окончания спектакля, фактически было невозможно. И была дикая обида у меня внутри», — сказала Корсакова в интервью 5-tv.ru.

Несмотря на инцидент, балерина не позволила себе выйти из образа и довела роль до конца. Она подчеркнула, что технически играть было несложно, так как она не отвлекалась на пушистого друга, однако эмоционально момент был неприятным.

Артистка также прокомментировала советы из интернета «обыграть» появление кота. Она считает, что это было невозможным и неуместным для трагической сцены в склепе, назвав такую идею кощунственной по отношению к произведению Шекспира.

«И вот эта сцена… Это невозможно обыграть с котом. Это просто невозможно сделать. Плюс я представляла Джульетту четырнадцатилетней девочкой. И что ребенок чувствует в 14 лет, когда видит свою первую любовь мертвой? Естественно, он не будет плакаться коту, когда у нее на кону либо жизнь, либо смерть… Поэтому я не согласна с комментариями в плане того, что нужно было бы как-то обыграть с котом эту ситуацию. Я просто проживала последние минуты Джульетты», — пояснила балерина.

Артист балета Педро Сеара, игравший Ромео, вспомнил, что, когда он лежал на сцене, изначально думал, что его трогает какая-то птица, поскольку сцена располагалась под открытым небом. Но потом он понял, что это кот.

«Есть правило, как ты становишься профессионалом высокого уровня. Ты покидаешь сцену только по двум причинам: первая — из-за очень серьезной травмы, которая не позволяет тебе продолжать, или, если твой костюм порвался, и в итоге ты оказался голым на сцене, и из уважения к публике тебе нужно уйти со сцены. Кроме этого, хороший профессионал должен выполнять свою работу как можно лучше!» — поделился Педро.

Как отметил солист Имперского русского балета Владимир Дорофеев в разговоре с 5-tv.ru, этот случай не единичный. Просто раньше подобное не происходило так не вовремя и не так заметно — хвостатые могли внезапно выйти на сцену, но так же быстро уходили за кулисы. На этот раз кот появился в самый трагический, кульминационный момент, мгновенно став звездой вечера.

У коллектива даже появилась своя интерпретация: они решили, что это дух друга Ромео, Меркуцио, который пришел вернуть его к жизни.

«Мы уже думали, что это призрак Меркуцио, который пришел к Ромео и говорит ему: „Друг, вставай, ты чего? Ты чего? Пойдем, пойдем дальше кутить в Вероне, любить, жить и радоваться жизни“. Вот это вот наша такая интерпретация этой истории», — рассказал артист.

По словам Дорофеева, команда пыталась убрать Василия со сцены: костюмер Наталья, надев черный плащ, воспользовалась темнотой во время смены декораций, чтобы унести котика. Но пушистый гость сумел пробраться обратно.

Новый артист балета с пушистым хвостиком

Василий за время спектакля успел изучить не только сцену, но и гримерку артистов. Он с любопытством осмотрел все углы комнаты, изучил реквизит, посидел в коробке с искусственными лилиями и в очередной раз тщательно помыл свою шерстку.

Рыжий кот настолько полюбился и зрителям, и коллективу, что его даже готовы взять в труппу. Художественный руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда торжественно объявил, что на следующих гастролях в Турцию в июле Василий обязательно будет с труппой.

«На спектакле в финальной сцене появился новый артист — рыжий кот Василий и попытался сорвать спектакль. Тем не менее прима-балерина Лариса Корсакова и Педро Сиеро стойко доделали спектакль и получили свои заслуженные аплодисменты. Поступило предложение взять кота Василия в труппу. До встречи снова в июле, в Турции! Кота Василия берем с собой!» — пообещал худрук.

Альтернативная концовка известной всем истории быстро разлетелась по соцсетям. Меньше чем за сутки ролик набрал более полутора миллионов просмотров. Теперь артисты надеются, что благодаря видео их новый пушистый друг обретет любящих хозяев.

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