Фон дер Ляйен поддержала новые санкции США против России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

Законодательная инициатива предусматривает введение 100% пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Фон дер Ляйен поддержала новые санкции США против России

Фото: www.globallookpress.com/Malin Wunderlich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала принятие Сенатом США законопроекта о санкциях против России. Об этом она написала в социальной сети X.

«С помощью жестких, взаимодополняющих санкций Европа и Соединенные Штаты смогут еще раз показать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Совет Евросоюза утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банков и крупных финансовых учреждений.

В новый пакет ЕС впервые включил механизм, позволяющий полностью запрещать услуги, связанные с криптоактивами, зарубежным криптоплатформам, которые в Брюсселе считают связанными с обходом ограничений.

Американский законопроект предусматривает введение 100% пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей. Также документ допускает введение пошлин до 500% на импорт товаров из России в США. При этом для стран, закупающих менее 15% годового объема российского газа, предусмотрены исключения при условии сокращения поставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков заявил об адаптации России к санкционному давлению. Пресс-секретарь президента России отметил, что страна научилась развиваться в условиях ограничений и сохраняет определенные темпы роста, несмотря на внешнее давление. Также Песков заявил, что у западных стран осталось не так много возможностей для введения новых санкций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
82.17
0.76 94.84
0.78
Жужжащий гороскоп: какой ты жук по знаку зодиака

Последние новости

18:17
«Она выдающаяся спортсменка»: Овечкин рассказал о своем кумире
18:03
Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева
17:50
Ведущая новостей заснула во время прямого эфира
17:34
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе
17:15
«Он такой бесстрашный»: Овечкин рассказал об игре сына против взрослых хоккеистов
17:12
«Энергия нового парика»: Трамп стал героем мемов из-за прически

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Умер отец Лионеля Месси
«В шоке»: Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео