Фон дер Ляйен поддержала новые санкции США против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала принятие Сенатом США законопроекта о санкциях против России. Об этом она написала в социальной сети X.

«С помощью жестких, взаимодополняющих санкций Европа и Соединенные Штаты смогут еще раз показать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Совет Евросоюза утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банков и крупных финансовых учреждений.

В новый пакет ЕС впервые включил механизм, позволяющий полностью запрещать услуги, связанные с криптоактивами, зарубежным криптоплатформам, которые в Брюсселе считают связанными с обходом ограничений.

Американский законопроект предусматривает введение 100% пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей. Также документ допускает введение пошлин до 500% на импорт товаров из России в США. При этом для стран, закупающих менее 15% годового объема российского газа, предусмотрены исключения при условии сокращения поставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков заявил об адаптации России к санкционному давлению. Пресс-секретарь президента России отметил, что страна научилась развиваться в условиях ограничений и сохраняет определенные темпы роста, несмотря на внешнее давление. Также Песков заявил, что у западных стран осталось не так много возможностей для введения новых санкций.

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