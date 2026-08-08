Терапевт назвала главный способ защититься от свиного и гонконгского гриппа

Терапевт Романова перечислила способы защиты от свиного и гонконгского гриппа

К началу осени россиянам стоит заранее подготовиться к сезону респираторных инфекций. Свиной и гонконгский грипп могут вновь активно циркулировать. Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с 5-tv.ru рассказала, что можно сделать уже сейчас, чтобы снизить риски для здоровья.

«Помимо стандартных рекомендаций: вести здоровый образ жизни, правильно питаться, закаляться, стоит обратить внимание и на хронические очаги инфекции», — рассказала врач.

В первую очередь врач посоветовала обратить внимание на хронические проблемы, которые многие привыкли игнорировать. Речь, в частности, идет о нелеченом кариесе, больных зубах, частых ангинах и других очагах воспаления. Такие проблемы могут становиться дополнительной нагрузкой для организма.

«Если есть больные зубы, если вы часто болеете ангинами, есть смысл посетить специалистов», — сообщила Романенко.

Отдельное внимание стоит уделить состоянию носа и миндалин. По словам терапевта, оториноларинголог может проверить, нет ли там хронического воспаления или сохраняющейся бактериальной инфекции.

Не стоит забывать и о зубах. Нелеченый кариес — это не только проблема для стоматолога, но и постоянный очаг воспаления в организме. Поэтому привести здоровье в порядок лучше до начала сезонного подъема заболеваемости.

При этом, если речь идет именно о профилактике гриппа, главным способом защиты врач назвала вакцинацию. Здоровый образ жизни, полноценное питание и физическая активность помогают поддерживать организм, однако не заменяют прививку.

Специалист порекомендовала не откладывать вакцинацию до разгара сезона. После появления актуальных вакцин россиянам стоит обсудить прививку с врачом и учитывать индивидуальные противопоказания.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что нужно знать о вакцинации перед сезоном гриппа.

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