Без дома, но с ипотекой: как россияне теряют деньги на стройке

В Ленинградской области создадут реестр проблемных объектов индивидуального жилищного строительства. Поводом для разбирательства чиновников стали сотни жалоб обманутых семей. Все они взяли ипотечные кредиты, чтобы построить дом своей мечты. Но в итоге остались без жилья и с огромными долгами. Как выяснилось, это проблема не одного региона. Речь может идти в том числе о сговоре банков и застройщиков.

И чтобы восстановить права тысяч россиян, нужен новый механизм контроля. Как он будет работать? И есть ли шансы вернуть потеряные деньги — узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

«Под тапочки» — вот так, даже не «под ключ», обещал подрядчик при сдаче дома.

— Это значит, у нас должна была быть небольшая часть меблировки. То есть заезжай и живи.

Вот так дом выглядит на схемах и картинках, которые показывал подрядчик до начала строительства. Реальность совсем отличается. Экспертиза признала, что работу выполнили на 20%. И даже к ней есть вопросы.

Еще на старте стройки хозяева недосчитались двух свай. «Сюрприз» оказался и на крыше — ветровлагозащиту подрядчик положил неподходящую для кровли. На том и пропал, вместе с кредитными деньгами, которые банк перечислил на его счет почти в полном объеме — семь миллионов рублей. Заемщики остались и без жилья, и с огромными долгами.

«Наша семья оформила ипотеку на строительство дома. Подрядчика нам рекомендовал банк. Так как он аккредитованный подрядчик, мы могли взять переходную ипотеку исключительно только с этим аккредитованным подрядчиком», — рассказала пострадавшая, представитель Всероссийской инициативной группы ИЖС в СПб и ЛО Рената Кувшинова.

Случаев не десятки — сотни. Почти 500 объектов — так называемые недострои. Около 200 домов подрядчики даже и не пытались возводить. Часть построили наполовину. И лишь у 150 владельцев есть шанс все-таки отпраздновать новоселье — их жилье готово на 80-90%. Это статистика лишь по Ленинградской области. По всей России — тысячи семей, которые продолжают снимать квартиры и параллельно платить ипотеку за воздух.

На участке Дарьи из Московской области меняется лишь время года, а долгожданный домик в деревне так и не строится. Ждать не стала — решила действовать.

«Я организовала чат с регионов. И дальше мы стали делиться всем этим, и выяснилось, что это масштаб не одной компании, а масштаб всей России. На сегодняшний момент у меня в реестре недобросовестных подрядчиков порядка 300 компаний, порядка 8000 пострадавших граждан», — рассказала пострадавшая, организатор и руководитель Всероссийской инициативной группы ИЖС Дарья Елисеева.

Начать системную работу с проблемными объектами ИЖС в Ленинградской области решили на правительственном уровне. Но масштабы проблемы серьезные. Поэтому сперва разбираются с каждым случаем отдельно.

«609 участков еще раз проехали. Очень хорошо, что сейчас мы будем делать бесфамильно. Каждый себя увидит, посмотрит. Дальше будем собирать копии договоров. Дальше прошу и требую запросить банки предоставить, проработать блок-схему, сделайте типологизацию, каким образом переводились подрядчикам средства», — заявил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Подробный анализ поможет понять, на каком этапе произошел сбой. Но эксперты не исключают, что участниками схемы могут быть и сами банки.

«Нужно возбуждать уголовные дела по сговору банков или каких-то сотрудников этих банков с этими подрядными структурами. И чаще всего, которые, ну я знаю, например, в Подмосковье, которые расследуют такие вещи, сходятся в том, что у них даже есть родственные отношения между этими самыми организациями», — пояснил доктор юридических наук Александр Толмачев.

Сейчас основной механизм защиты — эскроу-счета. Но для ИЖС они начали действовать только с прошлого года. Поэтому главное требование пострадавших — помочь тем, кто уже столкнулся с проблемой.

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