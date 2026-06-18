Подозреваемому в организации заказных убийств бизнесмену Траберу избрали меру пресечения

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По тому же уголовному делу задержали еще два человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Бизнесмен Илья Трабер, подозреваемый в организации заказных убийств, заключен под стражу. Ближайшие два месяца по решению суда он проведет за решеткой.

Аналогичная мера пресечения в виде отправки в СИЗО избрана деловому партнеру Трабера Владимиру Даниленко и профессиональному боксеру Али-Султану Надир-Бегову.

Предварительно, миллиардер и двое других фигурантов причастны к убийству депутата, которое совершили еще в 2020 году под Выборгом. Их также подозревают в незаконном обороте оружия. Кроме того, утром появилась информация, что по этому уголовному делу задержаны еще два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмену Илье Траберу предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата и предпринимателя Александра Петрова, совершенном в 2020 году. Следствие рассматривает несколько возможных мотивов преступления, включая возможную связь с показаниями Петрова в рамках дела бывшего председателя комитета финансов администрации «Выборгский район» Александра Болучевского (осужден в 2022 году за мошенничество, покушение на дачу взятки и служебный подлог), а также конфликт вокруг продажи активов Выборгского судостроительного завода.

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