Траберу предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Петрова

Бизнесмену Илье Траберу предъявили обвинение по делу об убийстве депутата и предпринимателя Александра Петрова, совершенном в 2020 году. Об этом сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Следствие рассматривает несколько возможных мотивов преступления. Среди них источники называли возможную связь с показаниями, которые Петров ранее давал в рамках расследования дела бывшего председателя комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район» Александра Болучевского. В 2022 году суд признал его виновным в мошенничестве, покушении на дачу взятки и служебном подлоге.

Также в числе рассматриваемых версий фигурирует конфликт вокруг продажи активов Выборгского судостроительного завода.

Александра Петрова убили в октябре 2020 года в его доме под Выборгом. По данным следствия, в него выстрелили из снайперского оружия. Незадолго до гибели предприниматель занимался вопросами продажи части активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Алисултана Надирбегова, обвиняемого по этому делу. По информации источника 5-tv.ru, следствие считает его предполагаемым исполнителем преступления.

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