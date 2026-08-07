Прокрутило через мясорубку: как квартирный скандал ударил по Долиной

Психолог Абравитова: скандал с квартирой изменил Долину

Скандал с квартирой в Хамовниках стал тяжелым эмоциональным испытанием для народной артистки России Ларисы Долиной, которое затронуло разные сферы жизни. Такой оценкой в беседе с 5-tv.ru поделилась звездный психолог Марианна Абравитова.

«Я думаю, что эта ситуация провернула ее на мясорубке. Эмоционально, психологически, социально даже, личностно. Потому что действительно волна хейта была просто безумная, огромная», — сказала психолог.

По мнению эксперта, сложность ситуации для артистки заключалась еще и в том, что долгое время она не понимала, чем закончится история с квартирой.

«Я считаю, что она на развилке прямо была, на неопределенной. И, конечно, здесь не просто тревожность зашкаливающая, а здесь и изменения мировоззрения происходили, причем в таком быстром периоде», — заявила специалист.

Абравитова уверена, что после пережитого испытания у певицы могло кардинально измениться восприятие жизни.

«Поэтому сказать, что она осталась такой, нет, я не могу. Я думаю, человек, пройдя вот это испытание, почувствовал предательство со стороны людей. Поэтому Долина — другая», — заключила психолог.

Скандал вокруг недвижимости артистки начался в 2024 году, когда она стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники несколько месяцев убеждали Долину, что ее квартира находится под угрозой, после чего она продала жилье в Хамовниках и передала деньги аферистам.

После завершения сделки новая владелица квартиры, предпринимательница Полина Лурье, попыталась заселиться, однако Долина отказалась освобождать жилье и заявила, что ее обманули. Певица обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Это решение вызвало общественный резонанс, судебные тяжбы продолжились — Лурье пыталась защитить свое право на владение недвижимостью. В итоге разбирательство завершилось в пользу предпринимательницы, а Долиной пришлось освободить квартиру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после обрушившегося хейта Долина поменяла отношение к своим поклонникам и теперь воспринимает музыкальную деятельность только как работу.

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