Сын пропавшей Ирины Усольцевой назвал подделкой голосовое сообщение от нее

Друг семьи Валентин Дегтярев ранее сообщил, что получил аудиофайл от женщины.
Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016
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Сын пропавшей вместе с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов назвал фейком информацию о сообщении, которое его мать якобы отправила другу семьи. Об этом он рассказал РИА Новости.
Ранее появились сведения, что Ирина Усольцева якобы вышла на связь с другом ее мужа Сергея. Утверждалось, что в голосовом сообщении женщина подчеркнула, что семья уже не вернется, а также попросила прощения. Баталов заявил, что эта информация не соответствует действительности.
«Про сообщение от мамы — это явный фейк, стопроцентный вброс», — сказал сын Ирины.
Ранее друг пропавшего Сергея Усольцева в беседе с 5-tv.ru рассказал, что получил аудиофайл, который якобы был отправлен от имени Ирины Усольцевой. По его словам, он проверил запись с помощью специальных программ, но не обнаружил признаков использования искусственного интеллекта.
Также Дегтярев обратил внимание, что файл был создан 20 июня, однако он получил его только спустя месяц. Мужчина также назвал подозрительным и то, что телефон Сергея Усольцева еще некоторое время после исчезновения оставался активным.
Исчезновение семьи Усольцевых
Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время поездки по Красноярскому краю. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и после этого перестала выходить на связь.
Автомобиль Усольцевых позднее обнаружили на окраине населенного пункта — там, где семья оставила его перед маршрутом. С момента исчезновения рассматривались разные версии произошедшего, включая нападение диких животных или намеренный отъезд. Официально основной версией остается несчастный случай.
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