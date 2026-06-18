Вкусный, но коварный: гастроэнтеролог предупредила об опасности щавеля

Гастроэнтеролог Кашух: щавель нельзя есть при мочекаменной болезни и язве

Многие считают щавель полезной зеленью, однако при ряде заболеваний он может навредить здоровью. Об этом в беседе с URA.RU рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, щавель не рекомендуется людям с мочекаменной болезнью, подагрой, язвой желудка, панкреатитом и воспалительными заболеваниями кишечника. С осторожностью его стоит употреблять при артрите и нарушениях солевого обмена.

Главная причина ограничений связана с высоким содержанием органических кислот. Как уточнила врач, в щавеле много кислоты, которая может раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и повышать риск образования камней в почках.

В чем польза щавеля

При этом Кашух отметила, что щавель остается одной из первых витаминных культур дачного сезона. Его кислый вкус хорошо дополняет супы, салаты и другие блюда.

«Щавель также обладает низкой калорийностью — всего 22 ккал на 100 граммов. Зато в нем много клетчатки, это делает щавель желанным продуктом в диетическом питании», — уточнила эксперт.

Кроме того, в щавеле содержится витамин С, по уровню которого эта зелень может сравниться с лимоном. Витамины группы В, входящие в его состав, помогают поддерживать работу нервной системы и память.

Почему нужно есть свежий щавель

Свежий щавель, подчеркнула врач, содержит больше всего витаминов. Особенно полезны молодые листья, которые собрали до появления цветоносных побегов. В этот период в них еще не успевает накопиться слишком много щавелевой кислоты.

После термической обработки часть витаминов разрушается, но снижается и количество щавелевой кислоты. Однако при частом употреблении щавеля в больших объемах риск для почек все равно сохраняется.

Детям до года щавель следует давать с осторожностью. Позже его можно постепенно вводить в рацион в небольших количествах, например, в составе супов или салатов.

С чем лучше сочетать щавель

Для того чтобы уменьшить раздражающее действие кислот и улучшить усвоение полезных веществ, гастроэнтеролог посоветовала сочетать щавель с кисломолочными продуктами. Подойдут сметана, кефир или йогурт. Также, по словам Кашух, щавель хорошо сочетается с яйцами, огурцами, редисом, спаржей, птицей и рыбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем сигналит организм, когда требует соленого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.