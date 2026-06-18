«Все равно установим правду»: Лукашенко обратился к Киеву после удара по автобусу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 86 0

В Минске требуют честного ответа.

Как Лукашенко отреагировал на удар по автобусу с детьми

Фото: www.globallookpress.com/Press Service of the President

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Лукашенко обратился к Киеву после удара по автобусу с детьми

Белоруссия ждет от Украины честных объяснений после удара по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Минску нужна не череда версий и оправданий, а реальная картина произошедшего. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия намерена добиться правды в любом случае.

«Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», — заявил Лукашенко.

Он также предупредил, что попытки спровоцировать Белоруссию или втянуть ее в войну обернутся серьезными последствиями для тех, кто к этому стремится. Лукашенко отметил, что многим не нравится спокойная обстановка в стране, поэтому, по его словам, «вот это все происходит».

Инцидент в Брянской области произошел днем 17 июня. Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщал, что беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Дети ехали на отдых в Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, среди них 28 детей-спортсменов. В результате атаки пострадали пятеро детей и трое взрослых. Одна женщина погибла. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

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