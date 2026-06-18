В Москве сообщили о штатной поставке нефтепродуктов и работе АЗС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 54 0

Снабжение столицы нефтепродуктами продолжается в обычном формате.

Как в Москве работают АЗС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комплекс городского хозяйства: в Москве все АЗС работают штатно

Поставка нефтепродуктов в Москву идет в штатном режиме, и все автозаправочные станции города работают без перебоев. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в канале мессенджера МАКС.

В ведомстве отметили, что разъяснение дали в связи с поступающими запросами. Там подчеркнули, что снабжение Москвы нефтепродуктами и работа всех городских АЗС продолжаются в обычном формате.

Днем ранее в РЖД заявили, что компания обеспечивает стабильные поставки нефтепродуктов в регионы России и принимает все необходимые меры для бесперебойного снабжения топливом. В компании подчеркнули, что перевозки находятся под постоянным контролем на всем протяжении маршрута, а объемы транспортировки формируются с учетом максимально возможной загрузки инфраструктуры.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву. Известно, что число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область увеличилось до 17 человек. Экстренные службы региона продолжили работать в усиленном режиме. Ведется тушение пожаров и ликвидация последствий атаки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса
16:12
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 80 гектаров
16:10
Захарова: Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри
16:00
Глава Пентагона Хегсет: США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС
15:50
Сценариста «Счастливы вместе» осудили на шесть лет и семь месяцев за убийство
15:37
Лавров: Путин подробно объяснил лидерам АСЕАН позицию России по Украине

Сейчас читают

«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео