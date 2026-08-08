Не подходите: в Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под пакеты из-под сока

В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под пакеты из-под сока

Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскируют взрывные устройства под пакеты из-под сока, пытаясь минировать территории Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАКС.

По словам главы области, подобные опасные предметы рассчитаны на мирных граждан. Он призвал жителей приграничных территорий сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным объектам.

«Увидели подозрительный предмет — не подходите, не трогайте, не бросайте камни и другие предметы. Не пытайтесь убрать сами: это смертельно опасно», — написал губернатор.

Губернатор предупредил, что аналогичные «ловушки» могут появиться и в других приграничных районах. При обнаружении подозрительного объекта Хинштейн рекомендовал сразу обращаться в экстренные службы. Также губернатор призвал родителей провести беседы с детьми о правилах безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области заявили о новом способе маскировки самодельных взрывных устройств. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что взрывчатку прячут в тушах животных, размещенных на придорожных участках. По его словам, такие действия представляют опасность для водителей в прифронтовых районах.

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