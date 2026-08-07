Политический скандал разгорается вокруг партии «Яблоко». В Верховный суд России поступил иск о снятии ее с выборов в Госдуму — на этом настаивает партия «Родина». Причины — использование запрещенных соцсетей, нарушения в финансировании и экстремизм.

Накануне заявителей поддержали и другие политические силы, назвав действия «Яблока» антироссийскими. Подробности — у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

В партии «Родина» объясняют, почему просят Верховный суд снять «Яблоко» с выборов.

«Они призывают к капитуляции, прекращению любых боевых действий. Говорят о том, что не нужно освобождать исконные земли, тем самым нарушая Конституцию Российской Федерации», — говорит председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

По словам Журавлева, юристы его партии обнаружили возможное иностранное финансирование «Яблока» и признаки экстремизма. Политики с разных флангов солидарны: оппоненты перешли черту.

«Я сейчас узнал об иске к „Яблоку“. Мне жаль, что так случилось, правда жаль, потому что мы всегда выступали за конкуренцию — что в бизнесе, что в политике. Я не знаю, сами ли партийцы „Яблока“ что-то напортачили или, может, кто-то их подставил. Но надеюсь, что суд разберется с этим беспристрастно. Закон есть закон, и все партии должны ему следовать», — заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Да и сами представители «Яблока» все последние годы, не скрываясь, подчеркивали — с кем они на самом деле.

Вот— карельское урочище Сандармох под Медвежьегорском. Здесь находятся могилы расстрелянных во время репрессий конца 1930-х годов и похоронены наши военнопленные из финских концлагерей. Это любимое место паломничества иностранных дипломатов. В этом году приехали консул Германии в Петербурге и первый секретарь посольства Чехии, представители «Мемориала»* — движение признано экстремистским. Приходят сюда и «яблочники». Они очень недовольны, что патриоты включают здесь советские песни в память о наших солдатах, замученных финнами во время Великой Отечественной.

«Те люди, которые говорят о традиционных ценностях, в таких местах включают песни. Может, в ваших традициях устраивать песни и пляски на кладбище», — рассуждает депутат Законодательного собрания Карелии от «Яблока» Эмилия Слабунова.

Хотя именно евродипломаты с сочувствующими из года в год устраивают политическое шоу в Сандармохе, зная, что в Карелии финны создали больше полусотни концлагерей для мирного советского населения и для военнопленных. Но разве могут признать европейские дипломаты преступления «просвещенной» Финляндии — члена Евросоюза?

«64 тысячи наших военнослужащих попало к финнам в плен. И не менее 19 тысяч в плену погибли. Политика советского государства, особенно в 1930-е годы, это главный идеологический таран, который использовался Западом для разрушения Советского Союза и сейчас используется для разрушения Российской Федерации», — отметил директор военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев.

А вот так весело — почти два часа — общались немецкий консул и члены ликвидированного «Мемориала»* после памятных мероприятий. Возлагать гвоздики в память о замученных в финских лагерях они не стали, хотя зверства войск Маннергейма Верховный суд Карелии признал геноцидом два года назад. Солидарность «Яблока» с позицией таких людей вызывает вопросы.

«И Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно нужно обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа» — подчеркнул руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

В последний раз в Государственной думе «Яблоко» было представлено в 2003 году.

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* — движение признано иноагентом и экстремистской организацией, ликвидировано Верховным судом РФ и запрещено в России.