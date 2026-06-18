Лихачев: последствия атак ВСУ на ЗАЭС могут затронуть значительную часть Европы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

По словам главы госкорпорации, возможный сценарий развития событий может выйти далеко за пределы российско-украинского конфликта.

Последствия атак на ЗАЭС могут затронуть Европу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Последствия ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) способны затронуть сразу несколько стран, включая государства Европы. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Глава компании отметил, что атаки на сотрудников атомной отрасли являются недопустимыми и могут привести к крайне опасным последствиям. По его словам, речь идет о рисках, которые способны выйти далеко за рамки одного региона.

«Охотиться на атомщиков — это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий», — подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что возможные последствия подобных действий могут коснуться не только Украины и России, но и значительной части европейских государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России планируют поэтапно вернуть специалистов на площадку иранской атомной электростанции «Бушер». Российские сотрудники смогут вернуться к работе в Иране после того, как риски ударов по стране, а также угрозы для их жизни и здоровья будут сведены к минимуму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса
16:12
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 80 гектаров
16:10
Захарова: Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри
16:00
Глава Пентагона Хегсет: США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС
15:50
Сценариста «Счастливы вместе» осудили на шесть лет и семь месяцев за убийство
15:37
Лавров: Путин подробно объяснил лидерам АСЕАН позицию России по Украине

Сейчас читают

«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео