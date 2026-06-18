В результате удара ВСУ по Энергодару погиб сотрудник ЗАЭС
Еще один специалист ранен.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В среду в результате удара украинского беспилотника по Энергодару погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Вчера днем в результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них — работники цеха централизованного ремонта АЭС. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается вся возможная медицинская помощь. Второй погиб», — сказал он.
Лихачев подчеркнул, что безопасная работа ядерного объекта напрямую зависит от его специалистов, на которых украинские операторы беспилотников теперь ведут планомерную охоту.
Ранее 5-tv.ru писал о предупреждении Алексея Лихачева касательно опасности, которую несут возможные удары по хранилищам ядерного топлива. На территории ЗАЭС находится около 2600 тонн сырья, и если произойдет авария на объекте, то велик риск угрозы радиационной безопасности регионального масштаба.
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