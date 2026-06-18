«Ляжет в основу будущих договоренностей»: Путин об отношениях США и Ирана

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Россия и страны АСЕАН приветствуют договоренности Вашингтона и Тегерана, рассчитывая на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и мировых рынках.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Путин: Россия и США приветствуют заключение меморандума между США и Ираном

Россия и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — заявил Путин.

По словам президента, позиции России и стран АСЕАН по многим международным вопросам близки или полностью совпадают. Это касается в том числе ситуации вокруг Ирана. Путин выразил надежду, что подписанный лидерами двух стран документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования.

«Документ подписан был главами государств господином Трампом и господином Пезешкианом, это дает основания рассчитывать, что он ляжет в основу будущих договоренностей», — отметил российский лидер.

Президент также выразил надежду, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе положительно скажется на мировых энергетических и продовольственных рынках. Кроме того, он подчеркнул, что Россия продолжит содействовать странам АСЕАН в укреплении мира и безопасности в Евразии, а также в развитии взаимодействия между региональными интеграционными объединениями.

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