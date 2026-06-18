Путин призвал Россию и страны АСЕАН расширять расчеты в национальных валютах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 67 0

Участники встречи выступили за дальнейшее наращивание объемов взаимной торговли и расширение инвестиционного сотрудничества между РФ и государствами объединения.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Путин: Россия и страны АСЕАН должны переходить на расчеты в нацвалютах

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны активнее переходить на расчеты в национальных валютах, устранять существующие торговые ограничения и упрощать процедуры для бизнеса. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.

По словам главы государства, участники встречи выступили за дальнейшее наращивание объемов взаимной торговли, улучшение ее структуры и расширение инвестиционного сотрудничества между Россией и государствами объединения.

«Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что для достижения этих целей необходимо активнее использовать национальные валюты при проведении коммерческих операций. Кроме того, важным условием развития экономических связей он назвал устранение сохраняющихся торговых барьеров и сокращение административных процедур.

«Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры», — заявил российский лидер.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Россия и страны АСЕАН закрепили намерение развивать торговлю, инвестиции и долгосрочное партнерство в энергетической сфере. В документе отмечалось, что стороны планируют укреплять взаимодействие в нефтегазовой отрасли, а также развивать сотрудничество в сферах сжиженного природного газа и электроэнергетики.

Помимо энергетики, Россия и государства АСЕАН намерены расширять совместную работу в вопросах продовольственной безопасности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, науки и технологий.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. В рамках мероприятия также состоялось открытие Делового форума «Россия — АСЕАН», на которой представители власти и бизнеса обсуждают перспективы дальнейшего экономического сотрудничества.

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