Россия и АСЕАН договорились расширять сотрудничество в энергетике и торговле

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) согласовали дальнейшее расширение торговли, инвестиций и долгосрочного партнерства в сфере энергетики. Это следует из Казанской декларации 2026 года «Россия — АСЕАН: единство в многообразии — 35 лет вместе», которую подписали по итогам саммита в Казани.

В документе отметили, что стороны собираются развивать сотрудничество в нефтяной и газовой отраслях, а также в сферах сжиженного природного газа и электроэнергии.

Кроме того, Россия и АСЕАН планируют углублять взаимодействие в других ключевых направлениях, а именно в энергетической и продовольственной безопасности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, цифровизации, науке, технологиях, искусственном интеллекте, туризме и инновационном производстве.

До этого, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что стратегическое партнерство РФ и АСЕАН играет важную стабилизирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам российского лидера, АСЕАН пользуется авторитетом как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в остальном мире.

Юбилейный саммит, который приурочен к 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. На его полях ранее открылся Деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Казани стартовал второй день саммита Россия — АСЕАН.

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