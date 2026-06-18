Путин: РФ с коллегами из АСЕАН взаимодействуют в области кибербезопасности
Россия готова делиться со странами ассоциации передовыми технологиями.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Россия активно взаимодействует с коллегами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области кибербезопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заявления для СМИ с президентом Республики Филиппины Фердинандом Маркосом в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани.
Российский лидер подчеркнул, что наша страна намерена сообща работать со странами АСЕАН в сфере кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем.
«Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технология умного города и так далее», — сказал глава государства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и государства АСЕАН выступают за формирование справедливого и демократичного многополярного мироустройства.
Именно этот принцип был закреплен в Казанской декларации, которую одобрили участники саммита. Этот документ определяет стратегические направления сотрудничества стран объединения и России.
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