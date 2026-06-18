Путин: Россия и страны АСЕАН выступают за формирование многополярного мироустройства

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 84 0

В саммите принимают участие представители всех 11 государств ассоциации.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Россия и государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступают за формирование справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заявления для СМИ с президентом Республики Филиппины Фердинандом Маркосом.

По словам главы государства, этот принцип закреплен в Казанской декларации, которую одобрили участники встречи. Документ определяет стратегические направления сотрудничества России и стран объединения на перспективу и подтверждает приверженность сторон общепризнанным нормам международного права и Уставу ООН.

«Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Каанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств к формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН», — отметил президент.

Путин также сообщил, что по итогам саммита был принят план действий Россия — АСЕАН, предусматривающий конкретные меры по развитию взаимодействия в политической, экономической, инвестиционной, гуманитарной и культурной сферах.

Президент отметил, что в ходе переговоров участники выступили с рядом инициатив, направленных на укрепление экономических связей. В частности, речь шла об увеличении объемов взаимной торговли, совершенствовании ее структуры и расширении инвестиционного сотрудничества.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани и приурочен к 35-летию диалогового партнерства между РФ и объединением. В мероприятиях принимают участие представители всех 11 государств ассоциации.

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