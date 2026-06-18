Лавров предупредил о регулярных ударах по объектам ВСУ в ответ на атаки Киева

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 66 0

Глава МИД РФ подчеркнул, что российские военные продолжат выполнять поставленную задачу.

Россия будет проводить массированные удары по объектам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Россия продолжит наносить регулярные массированные удары по объектам на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия — АСЕАН. Его слова передало РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева. По его словам, ограничиваться только заявлениями в подобных случаях недостаточно.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных Сил Украины», — сказал он на полях саммита Россия — АСЕАН, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в этот же день российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Уточнялось, что атака стала ответом на теракты Украины. Также сообщалось о поражении украинских военных аэродромов и территориальных центров комплектования.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ответом России на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области станет продолжение специальной военной операции. По его словам, ее цель — обезопасить страну и граждан от террористических проявлений.

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