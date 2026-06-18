Все самое интересное, что происходит сегодня в Казани, увидел корреспондент «Известий» Максим Прихода. Он передает из столицы Татарстана.

Это еще не подведение итогов саммита — с каждым из его участников у президента России Владимира Путина до вечера расписаны двусторонние встречи, но результат переговоров за круглым столом и рабочим завтраком, который на самом деле проходил в обед, уже есть. И ощутимый.

«Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере…» — заявил Владимир Путин.

Эта встреча в формате Россия — АСЕАН — первая за восемь лет очная, первая за десять лет — в России. Но исторической ее впору называть не поэтому. Вектор, заданный в эти дни в Казани, определит развитие отношений России и стран региона на годы вперед.

«Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений», — добавил Путин.

Энергетика, в первую очередь, атомная, транспорт, наука, культура, спорт, туризм — важнейшие сферы сотрудничества. И о том, что оно будет продолжено, не просто сказано. Под этим в прямом смысле подписались все участники съезда.

Результативность встреч на высшем уровне обычно определяется наличием подписанных документов. В случае с саммитом Россия — АСЕАН их четыре.

«Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств к формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН», — сказал президент.

И как это часто бывает в по-настоящему взаимовыгодных отношениях, сложно понять, кто в ком сильнее заинтересован: Россия в азиатских странах или они в России.

«Мы подтвердили желание укрепить сотрудничество в области безопасности, политики, экономики, культуры», — отметил президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос.

АСЕАН — это не просто 11 стран, омываемых Тихим и Индийским океанами. Это консолидированный союз с населением почти 700 миллионов человек. Еще утром в своем приветственном слове Владимир Путин расставил точки над i: что такое АСЕАН и почему отношения с ним важны для каждой из мировых держав.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире, в целом. Выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», — подчеркнул Путин.

Спектр тем для обсуждения на пленарных сессиях был максимально широк: вопросы экономики, многостороннего сотрудничества, ревизия проделанного за последние 35 лет и главное — обмен мнениями по актуальным глобальным проблемам.

Владимир Путин в деталях обсудил с участниками саммита ситуацию в зоне украинского конфликта. Речь зашла и об Иране…

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — сказал Путин.

И теперь понятен контекст, в котором президент Филиппин, очевидно от имени всей организации, высказал эту ключевую мысль.

«Сотрудничество, а не конфронтация — лучший путь к построению мира» — отметил Маркос.

Несмотря на серьезность, тон мероприятия был максимально комфортным. Мимо прессы президенты, премьеры и султаны шагали размеренно, чтобы дать фотографам и операторам возможность запечатлеть исторический момент. Яркая надпись «Премьеро Министро» на пакете с бумагами у одной из гостий саммита не оставила шанса ошибиться в том, кого именно она сопровождает. Ну а путь до места проведения форума — «Казань Экспо» — был украшен яркими билбордами с портретами гостей. Традиция восточных стран. Но на то она и Казань, чтобы в центре европейской части России проявлять восточное гостеприимство. По этому поводу российский президент предложил делегатам по возможности остаться отметить здесь грядущий праздник Сабантуй.

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