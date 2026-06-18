Студенческих семей в России стало в два раза больше за последний год

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В половине из них есть дети, и этот тренд должен успешно развиваться.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Студенческих семей в России только за последний год стало в два раза больше. Сейчас их 60 тысяч, и в половине уже есть дети. Что нужно, чтобы тренд успешно развивался и дальше, сегодня обсудили в Москве на втором по счету Всероссийском фестивале. Кстати, проводить его ежегодно решили именно по предложению самих студентов, которые совмещают семью и учебу.

Этому способствуют меры поддержки от вузов и государства. Как отметила в своем выступлении спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, семьи — особенно многодетные — сейчас становятся синонимом жизненного успеха и уважения в обществе.

«Главная причина успеха кроется в том, что у молодых людей в корне меняется мировоззрение. Они избавляются от устаревших, по сути, ложных стереотипов о том, что получение качественного образования якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей. Молодые люди все лучше понимают, что, чем раньше создается семья, тем больше шансов, что она станет многодетной», — сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Улучшение демографии в стране сегодня назвали не только стратегической задачей, но и важным вызовом.

Вузы играют в этом огромную роль. Для семей с детьми в университетах создают отдельную инфраструктуру — общежития, комнаты матери и ребенка, детские сады. Декретные выплаты для студенток, ставших мамами, за последние пару лет выросли почти в десять раз.

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