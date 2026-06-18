«Подошел близко, сел на колени»: Билан рассказал о встрече с Майклом Джексоном
Заслуженный артист России заявил, что поп-легенда его благословил.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дима Билан заявил, что Майкл Джексон его благословил
Заслуженный артист России Дима Билан поделился воспоминаниями о знакомстве с американским певцом Майклом Джексоном. Об этом исполнитель рассказал на личной странице в социальных сетях.
По его словам, встреча произошла на вечеринке их общего знакомого — брунейского принца и продюсера Абдула Азима Болкиаха. Во время мероприятия Билан выступал перед гостями и исполнил несколько композиций, среди которых были Number One Fan и Believe.
«И в какой-то момент, Майкл подошел совсем близко к сцене, сел на колени и слушал мое выступление буквально в нескольких метрах от меня», — прокомментировал Дима Билан.
После концерта музыкантов представили друг другу. Билан признался, что хорошо запомнил эту встречу. Знакомство с американским артистом российский певец назвал своим благословением.
По его словам, Джексон прикоснулся рукой к его лицу, посмотрел на него и произнес: «So nice». Певец отметил, что для него это событие стало гораздо большим, чем обычное знакомство со всемирно известным артистом, творчеством которого он давно восхищался.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец резко ответил на вопрос о возлюбленной.
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