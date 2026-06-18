«Подошел близко, сел на колени»: Билан рассказал о встрече с Майклом Джексоном

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Алена Куликова
Алена Куликова 45 0

Заслуженный артист России заявил, что поп-легенда его благословил.

Дима Билан рассказал о знакомстве с Маклом Джексоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Дима Билан заявил, что Майкл Джексон его благословил

Заслуженный артист России Дима Билан поделился воспоминаниями о знакомстве с американским певцом Майклом Джексоном. Об этом исполнитель рассказал на личной странице в социальных сетях.

По его словам, встреча произошла на вечеринке их общего знакомого — брунейского принца и продюсера Абдула Азима Болкиаха. Во время мероприятия Билан выступал перед гостями и исполнил несколько композиций, среди которых были Number One Fan и Believe.

«И в какой-то момент, Майкл подошел совсем близко к сцене, сел на колени и слушал мое выступление буквально в нескольких метрах от меня», — прокомментировал Дима Билан.

После концерта музыкантов представили друг другу. Билан признался, что хорошо запомнил эту встречу. Знакомство с американским артистом российский певец назвал своим благословением.

По его словам, Джексон прикоснулся рукой к его лицу, посмотрел на него и произнес: «So nice». Певец отметил, что для него это событие стало гораздо большим, чем обычное знакомство со всемирно известным артистом, творчеством которого он давно восхищался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец резко ответил на вопрос о возлюбленной.

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