Путин назвал Камбоджу давним другом и партнером России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

В этом году государства отметили 70-летие дипломатических отношений.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Россия и Камбоджа — давние друзья и партнеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром королевства Хун Манетом в ходе саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Камбоджа — наш давний друг и партнер. В мае этого года мы отметили 70-летие дипломатических отношений», — сказал российский лидер.

Как отметил Путин, товарооборот между Россией и Камбоджей по итогам прошлого года увеличился на 2%, и сейчас государства намерены придать новый импульс взаимной торговле.

«Эта цифра не отвечает имеющемуся у нас потенциалу. Над активизацией торгово-инвестиционных связей работают правительства наших стран», — отметил президент России.

Для укрепления деловых контактов Камбоджу уже посетила бизнес-миссия из представителей крупнейших российских гигантов, включая АвтоВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ. Теперь российская сторона ждет камбоджийских делегатов с соответствующим визитом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и Российской энергетической неделе в Москве.

Параллельно укрепляется и гуманитарное сотрудничество. Высшее образование в России уже получили более восьми тысяч жителей Камбоджи. Сейчас в российских вузах обучаются около 160 студентов, а на новый учебный год Москва выделила партнерам еще 63 государственные стипендии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что открыть двери в российские университеты планируют и для жителей Восточного Тимора.

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