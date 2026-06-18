От энергетики до образования: Путин наметил новые проекты с Восточным Тимором

Путин предложил обучать жителей Восточного Тимора в российских вузах

Россия намерена развивать с Восточным Тимором сотрудничество в сфере энергетики, туризма и добычи полезных ископаемых, а также готова предоставить жителям этой страны возможность обучаться в российских вузах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром республики Шананой Гужмау на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Восточный Тимор — перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В следующем году будем отмечать 25-летие дипломатических отношений», — сказал он.

Путин признал, что сейчас товарооборот между государствами довольно скромный, однако у сторон есть все возможности для его кратного увеличения.

«Заинтересованы в развитии партнерства в различных областях, прежде всего, в сфере энергетики, разработки полезных ископаемых и туризме. Видим возможности для увеличения пока еще весьма символичных объемов товарооборота», — подчеркнул президент России.

Кроме того, российский лидер пригласил делегацию Восточного Тимора принять участие в первом международном форуме по безопасности в Московской области, а также активно подключаться к крупнейшим экономическим мероприятиям в России, включая Петербургский и Восточный экономические форумы.

Особое внимание на встрече уделили гуманитарному направлению. Россия готова помогать республике в подготовке квалифицированных кадров, открыв для ее жителей двери отечественных университетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о росте торговли и туризма между Россией и Таиландом на встрече с премьер-министром королевства Анутхином Чанвиракуном.

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