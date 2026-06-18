От энергетики до образования: Путин наметил новые проекты с Восточным Тимором

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Планы по развитию партнерства обсудили на встрече.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин предложил обучать жителей Восточного Тимора в российских вузах

Россия намерена развивать с Восточным Тимором сотрудничество в сфере энергетики, туризма и добычи полезных ископаемых, а также готова предоставить жителям этой страны возможность обучаться в российских вузах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром республики Шананой Гужмау на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Восточный Тимор — перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В следующем году будем отмечать 25-летие дипломатических отношений», — сказал он.

Путин признал, что сейчас товарооборот между государствами довольно скромный, однако у сторон есть все возможности для его кратного увеличения.

«Заинтересованы в развитии партнерства в различных областях, прежде всего, в сфере энергетики, разработки полезных ископаемых и туризме. Видим возможности для увеличения пока еще весьма символичных объемов товарооборота», — подчеркнул президент России.

Кроме того, российский лидер пригласил делегацию Восточного Тимора принять участие в первом международном форуме по безопасности в Московской области, а также активно подключаться к крупнейшим экономическим мероприятиям в России, включая Петербургский и Восточный экономические форумы.

Особое внимание на встрече уделили гуманитарному направлению. Россия готова помогать республике в подготовке квалифицированных кадров, открыв для ее жителей двери отечественных университетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о росте торговли и туризма между Россией и Таиландом на встрече с премьер-министром королевства Анутхином Чанвиракуном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:07
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус
21:05
Патрушев: объемы поддержки сельхозпроизводителей достигли 500 миллиардов рублей
21:00
Восемь тысяч за поджог: подростков из Приморья отправили под суд
20:45
Сотрудничество, а не конфронтация: первые итоги саммита Россия — АСЕАН
20:44
«Страна выжила на русской женщине»: Юлия Меньшова — о силе и терпении россиянок
20:30
Не спасет: врач назвал ошибку в профилактике деменции

Сейчас читают

Сильные эмоции и загадки: почему люди смотрят тру-крайм перед сном
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Призрак Меркуцио: артисты балета рассказали о появлении кота на представлении в Турции
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео