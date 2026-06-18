Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Российские и белорусские медики действовали по заранее отработанному сценарию, что позволило оперативно оказать помощь раненым.

Фото, видео: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Состояние людей, получивших ранения в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, удалось стабилизировать. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Медицинская помощь оказана в полном объеме… Полностью стабилизированы пациенты», — заявил министр.

По его словам, для оказания помощи оперативно привлекли дополнительные медицинские бригады из Брянска, а также специалистов федерального Центра медицины катастроф.

Глава Минздрава отметил, что российские и белорусские медики действовали совместно и слаженно. Как подчеркнул Мурашко, подобные сценарии ранее уже отрабатывались во время специальных учений.

После оказания необходимой помощи пострадавших перевезли в Белоруссию. Утром их доставили в профильные медицинские учреждения, в том числе в Минск, где лечение продолжится под наблюдением специалистов.

Мурашко также поблагодарил врачей обеих стран за оперативную работу и подчеркнул, что взаимодействие позволило сделать все возможное для сохранения жизни и здоровья раненых.

Днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся в Геленджик. Всего в салоне находились 44 человека, из которых 28 — дети. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая спортсменов в поездке. По информации Министерства здравоохранения Белоруссии, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей — у них диагностированы осколочные ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Путь в десятый класс усложнился: родители жалуются на новые требования
22:17
Верховный лидер Ирана дал согласие на подписание соглашения с США
22:15
«Мир должен высказаться»: Милорад Додик об ударе ВСУ по автобусу с детьми
22:00
Нейросети пугают сильнее: россияне стали чаще бояться ИИ
21:57
Завод производителя дронов для ВСУ во Франции забросали коктейлями Молотова
21:45
«Дорога в ад»: Гуров о том, паразитирует ли Лерчек на болезни

Сейчас читают

Сильные эмоции и загадки: почему люди смотрят тру-крайм перед сном
Призрак Меркуцио: артисты балета рассказали о появлении кота на представлении в Турции
Короткая жизнь и быстрая смерть звезды «Клюквенного щербета»: трагическая судьба Эдже Иртем
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео