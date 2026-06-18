Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус

Состояние людей, получивших ранения в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, удалось стабилизировать. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Медицинская помощь оказана в полном объеме… Полностью стабилизированы пациенты», — заявил министр.

По его словам, для оказания помощи оперативно привлекли дополнительные медицинские бригады из Брянска, а также специалистов федерального Центра медицины катастроф.

Глава Минздрава отметил, что российские и белорусские медики действовали совместно и слаженно. Как подчеркнул Мурашко, подобные сценарии ранее уже отрабатывались во время специальных учений.

После оказания необходимой помощи пострадавших перевезли в Белоруссию. Утром их доставили в профильные медицинские учреждения, в том числе в Минск, где лечение продолжится под наблюдением специалистов.

Мурашко также поблагодарил врачей обеих стран за оперативную работу и подчеркнул, что взаимодействие позволило сделать все возможное для сохранения жизни и здоровья раненых.

Днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся в Геленджик. Всего в салоне находились 44 человека, из которых 28 — дети. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая спортсменов в поездке. По информации Министерства здравоохранения Белоруссии, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей — у них диагностированы осколочные ранения.

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