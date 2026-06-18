Завод производителя дронов для ВСУ во Франции забросали коктейлями Молотова

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Прокуратура Тулузы проводит расследование.

Во Франции напали на завод по производству БПЛА для Украины

Фото: ABED AL HASHLAMOUN/EPA/ТАСС

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Во французской Тулузе неизвестные атаковали производственную площадку компании Delair, выпускающей беспилотники, которые поставляются Украине. Об этом сообщило издание Le Parisien.

По данным газеты, злоумышленники использовали зажигательные смеси, бросив несколько коктейлей Молотова в заднюю часть заводского комплекса. В связи с произошедшим прокуратура Тулузы инициировала расследование.

«Несколько человек бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», — говорится в публикации.

В настоящее время французские правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются установить личности причастных к нападению. Информация о пострадавших не поступала. Также пока не уточняется, насколько серьезный ущерб был нанесен производственным объектам компании и повлиял ли инцидент на работу предприятия.

Спустя несколько дней завод вновь оказался в центре внимания правоохранителей. По данным издания, рядом с предприятием был задержан мужчина, которого впоследствии обвинили в шпионаже после съемки опытного образца беспилотника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры стран « семерки» (G7) договорились нарастить военную помощь Украине. Также страны договорились оказать дополнительную поддержку Незалежной в энергетическом секторе, чтобы помочь подготовиться к следующему холодному времени года.

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