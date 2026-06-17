Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки ПВО на Украину

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Кроме того, они собираются усилить санкционное давление на Россию.

Решения G7 по Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились нарастить военную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита.

«Мы договорились увеличить поставки средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензионных льгот, позволяющих увеличить военное производство», — говорится в документе.

Также страны «семерки» договорились оказать дополнительную поддержку Незалежной в энергетическом секторе, чтобы помочь подготовиться к следующему холодному времени года.

Кроме того, лидеры стран G7 собираются усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидеры европейских стран заискивали перед президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. Поддержка Штатов необходима теряющим свое влияние в мире государствам Старого света. Канцлер Германии подарил американцу майку футбольной сборной своей страны. А президент Франции Эммануэль Макрон не обратил внимание на нарушение этикета во время приветствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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