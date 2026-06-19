Завершился второй день саммита Россия — АСЕАН

Результаты саммита Россия — АСЕАН — это план сотрудничества и совместной работы на ближайшие четыре года. Причем понятно, на что будет сделан упор, ведь очень много говорилось о переходе на расчеты в национальных валютах и ликвидации торговых барьеров. Самое интересное с полей саммита в Казани — у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

11 стран, 11 руководителей делегаций. И с каждым есть что обсудить. С премьером Вьетнама — образовательные и культурные связи…

«За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей», — обратил внимание президент России Владимир Путин.

С главой правительства Сингапура вспомнили, где лежат истоки сотрудничества России и АСЕАН.

«С теплотой вспоминаю свой визит в Сингапур, который кроме двусторонней программы включал участие в третьем саммите Россия — АСЕАН. Именно на нем было провозглашено стратегическое партнерство нашей страны с ассоциацией», — вспомнил президент.

С главой правительства Таиланда разговор особо конкретный — с цифрами, фактами и особыми поручениями министрам.

Двусторонние встречи — до самого вечера, чтобы с каждым из участников АСЕАН персонально зафиксировать договоренности, достигнутые на саммите.

«Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере…» — сказал Путин.

Эта встреча в формате Россия — АСЕАН — первая за восемь лет очная. Первая за десять лет в России. Но исторической ее называют не поэтому. Торговля, причем в национальных валютах, транспорт, наука, культура, спорт, туризм — важнейшие сферы сотрудничества. Владимир Путин отдельно отметил атомную отрасль.

«Мы подписались и с Лаосом, вышли на большие межправительственные договоренности с Камбоджей, с Индонезией для развития флота плавучих атомных электростанций», — перечислил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

О том, что сотрудничество во всех сферах будет продолжено, не просто сказано. Под этим — в прямом смысле — подписались все участники съезда.

Итак, вот она та самая Казанская декларация, подписанная на саммите в 2026 году. Документ крепко сжимает в руках замминистра иностранных дел Филиппин.

«О чем эта декларация, что там внутри?» — спрашивает корреспондент.

«Это рамочное соглашение о сотрудничестве АСЕАН и России», — отвечает Лео Эррера-Лим, замминистра иностранных дел Филиппин.

«В чем основные положения этого сотрудничества?» — уточняет журналист.

«Это политика безопасности, экономика, гуманитарный обмен», — поясняет дипломат.

АСЕАН — это не просто 11 стран, омываемых Тихим и Индийским океанами. Это консолидированный союз с населением почти 700 миллионов человек.

«Ассоциация государств Юго–Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержало испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», — говорил президент.

Владимир Путин в деталях обсудил с участниками саммита ситуацию в зоне украинского конфликта. Речь зашла и об Иране…

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — отметил российский лидер.

И теперь понятен контекст, в котором президент Филиппин — очевидно от имени всей организации — высказал эту ключевую мысль:

«Сотрудничество, а не конфронтация — лучший путь к построению мира».

Несмотря на серьезность, тон мероприятия был максимально комфортным. А путь до места проведения форума — «Казань Экспо» — был украшен яркими билбордами с портретами гостей. Традиция восточных стран. Но на то она и Казань, чтобы в центре европейской части России проявлять восточное гостеприимство.

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